Женщины обещали горожанам продукты по заниженной цене, забирали деньги и пропадали, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Быкову и Утегулову суд приговорил к 6 и 5 годам лишения свободы. - Женщин осудили по статье 190 ч. 4 УК РК "Мошенничество", - пояснили в пресс-службе прокуратуры области. В ходе следствия УТЕГУЛОВА полностью свою вину признала. Она рассказала, что денежные средства потерпевших передавала БЫКОВОЙ, которая войдя в доверие, обещала потерпевшим привезти продукты питания по заниженной сумме, однако, забрав деньги, скрылась. Всего женщины обманули 13 жителей ЗКО на сумму более 25 млн тенге. Напомним, в середине января 39-летняя жительница Уральска находясь на территории рынка «Алтын-Алма» пообещав закупить продукты, завладела 25 миллионами тенге и скрылась.