Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, школьника осудили по статье 121 ч. 3 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". - 28 сентября судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО признал несовершеннолетнего Аманова виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - пояснили в пресс-службе прокуратуры области.