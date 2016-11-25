Лес рабочие вырубали для того, чтобы там начали прокладывать дорогу из городского парка культуры и отдыха в сторону поселка Зачаганск. Второй этап благоустройства правого берега реки Чаган уже стартовал. Здесь должны высадить зеленые насаждения, провести освещение и проложить дорогу от парка к Зачаганску. Для подготовки участка на работу пригласили людей, которые должны были вырубить часть леса. Работу они свою сделали, но уже на протяжении нескольких месяцев не могут получить полный расчет. - Через 21 день после того, как мы устроились на работу, нас выгнали, оставили только пятерых. Нам дали только по 17 тысяч тенге каждому и все. Сказали, что мы выполнили работу только на эту сумму. А на самом деле нам говорили, что оклад будет 130 тысяч тенге. Мы выполнили много работы: очистили дорогу, лес вырубили, - говоритДоговор 14 человек заключали с ИП «Багдат». - Зарплату обещали то сегодня, то завтра. Нам дали по 80 000, тут ТОО «Асар» не виноваты, а виноват ИП «Бахдат», потому что они деньги у ТОО взяли, 1 700 000 тенге, но нам не выплатили, - возмущается другой рабочий Кази ЖАСМАГАМБЕТОВ. Каждому из рабочих обещали заплатить по 130 тысяч тенге, а в итоге, пятерым выплатили всего по 80 тысяч тенге, еще 8 человек получили всего по 17 тысяч тенге. Однако в фирме, с которой работали лесорубы, заявили, что рабочие получили ту зарплату, которую заслужили. - Они не выполнили ту работу, которую должны были. 15 дней они только копали яму на одном месте. Мы заплатили им ту сумму, которую они заработали, - сказалОчередной визит рабочих на предприятие не увенчался успехом. Теперь они намерены обратиться за помощью к юристам.