Активисты общественного объединения "Атырауская Областная федерация спортивного и традиционного карате-до" и спортклуба "Кайсар" в социальной сети Facebok объявили сбор денежных средств среди неравнодушных местных жителей на ремонт нового спортзала. - Мы начали ремонт своими силами и многое уже сделали, но наши деньги заканчиваются, и к тому же нас обворовали, утащили все новые батареи. Для кого-то может сумма и небольшая, но для нашего клуба - неподъемная. Помогите завершить начатое и открыть новый спортивный зал! Мы устали тренироваться в холодных, необустроенных, арендованных залах, - обращается к жителям города пресс-секретарь клуба "Кайсар" Ерлан КАБДУАЛИЕВ. Отметим, что за годы своей деятельности спортивный клуб карате и муайтай "Кайсар" подготовил 5 мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта РК, более 30 обладателей черных поясов, двух судей международного класса. В их активе чемпионы мира, чемпионы Азии и Европы по карате и муайтай. - Всю эту работу мы проводим, не имея своей материальной базы за свой счет и помощи родителей и спонсоров, - рассказали в Федерации. Как сообщил Ерлан КАБДУАЛИЕВ, на капитальный ремонт зала требуется сумма в размере 3 800 000 тенге. Будущий зал расположен в микрорайоне Нурсая, однако, пока в нем одни только серые стены. Руководство федерации каратэ-до и воспитанники клуба "Кайсар" будут рады любой финансовой и материальной помощи, которую, кстати, можно оказать и в виде стройматериалов. Номер телефона Ерлана Кабдуалиева: +7 702 888 8575Ерлан ОМАРОВ