Фото из архива "МГ" - С 07:00 до 15:00 часов 25 ноября, на территории г.Уральск будут проводиться плановые антитеррористические учения под эгидой Западно-Казахстанского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. На период проведения мероприятия будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения, - рассказали в областном штабе. - Это плановые антитеррористические оперативно-тактические учения по пересечению условного акта терроризма. В связи с введенными ограничениями на передвижение в зоне проведения учений, просим соблюдать спокойствие и законные требования сотрудников специальных и правоохранительных органов.