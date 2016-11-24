Авария произошла около 20 часов на перекрестке улиц Чагано-Набережная и Пугачева. По словам очевидцев, автомобиль «Лада Гранта» ехал со стороны поселка Зачаганск и по главной дороге сворачивал налево на улицу Чагано-Набережная. В это время по улице Пугачева в сторону Зачаганска со стороны проспекта ехал автомобиль «Хюндай». Между тем, как рассказал водитель «Гранты», он включил поворотник. когда на перекресток выскочил «Хюндай». Они столкнулись практически лоб в лоб. Как выяснилось, за рулем иномарки была беременная девушка, и кроме нее в машине находилась еще одна женщина и трехлетняя девочка. Всех их на скорой помощи увезли в областную многопрофильную больницу. Стоит отметить, что «Хюндай» после удара едва не вылетел с дороги. Другие подробности ДТП выясняются. На месте работают дознаватели.