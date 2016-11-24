25 ноября в Уральске состоится мероприятие в рамках проекта “Fryday HUB by Movement 2050”. Проект был создан в рамках меморандума о сотрудничестве между Общенациональным Движением «Казахстан 2050» с «Fryday Astana», с целью развития нетворкинга в регионах.Это первое мероприятие в ЗКО в рамках нового проекта. В нем примут участие видные личности региона, бизнесмены, руководители бизнес ассоциаций, банкиры, представители разных государственных учреждений, а также «хантеры» за новыми контактами. В программе вечера: мастер-класс от известного бизнес-тренера Мерей Мустафиной, презентация проектов Движения, розыгрыш призов, квест, фотосессия, обмен контактами и многое другое. Fryday HUB by Movement 2050 - это широкая сеть деловых контактов. В современном Казахстане всё большую и большую популярность приобретает нетворкинг в бизнесе, без которого многие успешные люди уже не мыслят своего существования. Суть нетворкинга можно объяснить одной короткой фразой: связи решают все. Иными словами, это деятельность, которая направлена на то, чтобы с помощью знакомств быстро и эффективно решать различные возникающие жизненные задачи и находить решения для самых сложных бизнес-задач. Fryday HUB – это открытая площадка для создания новых партнерств, соглашений и знакомств. Fryday HUB by Movement 2050 уже прошел в Шымкенте, Таразе, Атырау, Астане, Алматы. До конца года планируется охватить западный и центральный регионы страны. Проект реализуется при поддержке Фонда развития социальных проектов “Samruk - Kazyna TRUST”. Начало в 20:00 в ресторане “Atrium bar”.