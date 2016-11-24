С помощью объявлений в нашем городе можно продать абсолютно все. Вот и житель Уральска пытается продать свою квартиру по объявлению, в котором допущенные ошибки не оставляют прохожих без улыбки на лице.Собравшись на праздники или торжество, уральцы могут привести свой внешний вид в порядок. Найти «своего» мастера при помощи объявления не проблема. Можно, например, сделать кератиновое выпрямление волос. Только, судя по объявлению, выпрямление будет делаться каким-то непонятным киратином.Свои отзывы и эмоции уральцы оставляют на всем, что не так стоит, вот, например, как реагируют горожане на «профессиональных парковщиков».А вежливые продавцы цветочных магазинов заранее предупреждают покупателей о том, что сумок у них нет, и они даже не знают, где они находятся.В нашем родном городе еще остались "суровые" кафешки, где справить нужду можно, только заплатив 30 тенге. Но пьяным вход воспрещен. А вот в торговом доме «Азиза» на цокольном этаже, эта услуга стоит еще дороже - 50 тенге.На рынках нашего города огромный ассортимент продукции, а вещевой рынок не уступает брендовым бутикам в торговых центрах. Но вот, чтобы померить вещи, приходится платить.К слову, в районе центрального рынка «Мирлан» в овощных киосках можно купить не только овощи, но и «фрукть».А вот еще одни гении маркетинга городского рынка - «Свежая обувь».В центре нашего города для всех желающих «распахнули» свои двери мелкие магазинчики, но при входе жителей просят закрывать двери «поплотнее».Не зря существует выражение «Бог маркетинга». Вот и в этом случае люди думают, что лучше не бывает разновидности вещей, чем в этом магазине.Помимо неординарных объявлений и вывесок на магазинах и рынках Уральска, можно встретить и веселые настенные надписи. Так прославился парень Рома, который очень любит свою вторую половинку, но не знает что кАтенок пишется немного иначе.