- В 1993 году мы с мамой решили переехать к бабушке в Казахстан, - пояснила Наталья. – По дороге сюда у мамы в поезде украли сумочку с деньгами и паспортом. Когда же мы приехали в Актобе, мама незамедлительно обратилась в миграционную службу. Все документы, которые остались у неё на руках (выписки, свидетельство о браке и другие) она сдала в паспортный стол. Впоследствии эти документы были утеряны самим паспортным столом. Когда Наталье исполнилось 16 лет, вместо удостоверения личности ей вручили паспорт лица без гражданства, пообещав, что через 5 лет девушка автоматом получит гражданство Казахстана. Однако, прошло уже более 10 лет, а Наталья до сих пор лишь лицо без гражданства. 6 лет Наталья Гуськова проработала продавцом в магазине. С нее официально списывали все необходимые налоги. Однако когда она, рожала детей и обращалась за оформлением пособий, положенных ей по закону, чиновники разводили руками. Женщине обьясняли, что по паспорту ЛБГ, она не имеет никаких прав. И они ей ничем помочь не могут. Миграционная полиция отказалась от комментариев по этому поводу. Помочь взялись в российском консульстве. - Эта проблема должна была давно решится органами миграционной полиции Казахстана. Если же ситуация приняла такой оборот, то женщине остается лишь получить гражданство Российской Федерации. У неё есть все основания для этого. Она проживала в России до 1992 года. Следовательно, по закону, сделав запрос, девушка может восстановиться в гражданстве, - рассказал представитель Российского консульства в г. Уральск Руслан Хамитов. Разочаровавшись во всем, Наталья воспитывает четверых детей самостоятельно. Она лишена даже такого простого права, как официально выйти замуж. В данное время, многодетная мама вместе со своей матерью подает запрос на получение Российского гражданства, надеясь, что это будет намного быстрее.