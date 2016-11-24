Сегодня, 24 ноября, в ходе совещания по вопросам деятельности национальной комиссии по модернизации, Нурсултан НАЗАРБАЕВ высказался по поводу переименования столицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу "Акорды". 5l_lWdZaguA - Кругом добавляют слово "Нур", а потом все ассоциируется со мной. Я уже много раз на эту тему говорил. Это все считается, наверное, что я команду даю и везде написали "Нурлы, нурлы". И вот вчера Парламент предположил, чтобы столицу переименовать моим именем. Я таких предложений не высказывал и не говорил. К 25-летию (Независимости Казахстана - прим.автора) все выступают, пишут статьи, на телевидение, в интернете говорим о наших успехах, о достижениях, о том, что нам действительно есть, чем гордиться. Мы сделали много, - сказал глава государства. Нурсултан Назарбаев отметил, что один ничего бы не сделал, и поблагодарил своих соратников, которые работали как одна команда. - Поэтому есть успех. Один человек ничего не может сделать. Я еще раз хочу сказать спасибо всем и Парламенту нашему, депутатам за вчерашнюю декларацию, в которой отметили все этапы нашего развития, отметили мою роль. Конечно, как человеку, мне это приятно. Парламент - это самостоятельная часть власти, где имеют право принимать решения, говорить свои мнения по любому вопросу и тем более о переименовании городов, населенных пунктов и так далее. Мы будем решать очень взвешено, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны. Это внешняя часть вопроса, нужно заняться конкретными задачами, внутренней частью вопроса, - заключил Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Напомним, вопрос о переименовании Астаны в честь Президента подняли депутаты на совместном заседании палат Парламента во время обсуждения проекта декларации "25-летие Независимости Казахстана". 23 октября депутат Мажилиса Куаныш СУЛТАНОВ предложил отразить имя президента Казахстана в названии столицы. Когда эта информация разлетелась по соцсетям, пользователи казнета стали фантазировать на тему нового имени столицы. В основном все варианты начинались с приставки "Нур".