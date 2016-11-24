Beeline Казахстан объявляет о повышении скорости домашнего проводного интернета до 300 Мбит/сек. Первыми суперскоростной интернет от «Beeline» попробуют действующие и новые абоненты «Интернет Дома» в Алматы. Тариф 100+ Пилотная зона проводного интернета включает 10 домов в микрорайонах Самал 1,2 в Алматы . Установлено новейшее оборудование, которое увеличит скоростные параметры в 3 раза. До этого максимальная скорость «Интернет Дома» от Beeline достигала до 100 Мбит/сек. В популярной линейке тарифных планов «Навсегда» градация скорости до 20, 40, 80 и 100 Мбит/сек предоставляется по самой доступной на казахстанском рынке цене. Для того, чтобы принять участие в тестировании новой скорости, необходимо подключить интернет по одному из акционных тарифных планов в линейке «100+» со скоростью 150, 200, 300 Мбит/сек. Стоимость при этом не сильно отличается от традиционной – начиная от 4 500 тг в месяц. «В 2013 году мы одними из первых в Казахстане достигли порога в 100 Мбит/сек. На тот момент это была революционная скорость доступа к интернету, позволившая нашим клиентам получать самый высококачественный и «тяжелый» контент, который как раз начал появляться. С тех пор мы успешно пересмотрели параметры интернета, отказались от тарифа в 10 Мбит/сек, так как наши пользователи предпочитают предложения с улучшенными скоростными характеристиками. И сейчас мы двигаемся дальше, в сторону новой скорости 300 Мбит/сек, для того, чтобы у наших пользователей были самые лучшие условия интернета, - комментирует Коммерческий директор по продажам на массовом рынке ТОО «2Day Telecom» (TM Beeline) Сергей Нищев. После проверки и усовершенствования сервиса планируется расширение карты покрытия суперскоростного интернета в других регионах. Информация об услугах, включая стоимость, проверку технической возможности подключения и форму заявки доступна на сайте beeline.kz. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.