Более сотни простых жителей Актау пришли проводить в последний путь Вику, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В ритуальном зале морга, откуда хоронили Вику, ее бабушка Анжелика Насирова сказала, что девочка умерла в то же время, в какое и родилась - в 17:20.

- Она очень хотела жить, боролась до последнего, но мы потеряли ее, - сказала бабушка 6-летней Вики.

Около сотни людей, совершенно незнакомых пришли проститься с малышкой. Приходили актаусцы целыми коллективами. В руках у людей были цветы и мягкие игрушки. Вику похоронили на городском кладбище. Вся ее могилка утопает в цветах и последних подарках.

- Мы девочку не знали, но, конечно, все слышали об этом чудовищном преступлении. Как все матери очень сочувствовали семье. Мы с коллегами пришли выразить соболезнования семье и сказать девочке, чтобы она простила всех нас, наше больное общество. Хочется сказать всем родителям, чтобы берегли своих детей, - со слезами на глазах говорит жительница города Асель Курмангазиева.

- Мы не родственники, не друзья семьи. Это горе коснулось нас, у нас тоже маленькие дети. Хотим пожелать родителям, родным, чтобы они держались и продолжали жить, - выразила слова поддержки горожанка Зарина Нургазина.

На похоронах присутствует сотрудник областной прокуратуры, он сказал, что на следующей неделе дело будет передано в суд. Материалы дела составляют более 10 томов. Подозреваемого обвиняют по пяти статьям и будут просить пожизненное заключение.

Напомним, 6-летняя Виктория Минина скончалась 21 ноября в Астане в Центре матери и ребенка спустя 3 месяца после изнасилования. Все это время девочка пробыла в коме.

Регина ЯСНАЯ