Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам регионального менеджера компании ТОО «Оператор РОП» Зорнбека БИСЕНОВА, за неделю они приняли уже шесть машин, за которые бывшие владельцы получили по 150 тысяч тенге. - У нас программа работает по двум категориям - полная и неполная комплектации. То есть если в машине есть кузов, двери, капот, крышка багажника, двигатель, коробка передач, радиатор, крылья, колёса, аккумулятор, баки и ёмкости для жидкого топлива, то это полная комплектация, за которую владелец получит 150 тысяч тенге. Если же чего-то из этого списка нет, то бывший хозяин заработает за свой автомобиль только 48 тысяч тенге, - пояснил Зорнбек БИСЕНОВ. - Наш утилизационный центр находится по адресу: Желаево, 39. Также региональный менеджер ТОО «Оператор РОП» отметил, что при сдаче автомобиля в утиль необходимо иметь пакет документов, состоящий из справки о снятии с учета авто, копии удостоверения личности владельца, документа, подтверждающего владение авто и справки из банка о наличии расчетного счета - для физических лиц. Для юридических лиц необходимо при себе иметь справку о снятии с учёта машины, справку о государственной регистрации юридического лица, доверенность на заявителя от юрлица на проведение данной операции, оригинал или копию удостоверения личности доверенного лица, накладную на отпуск запасов на сторону, документ, подтверждающий владение авто и реквизиты компании. - Деньги за утилизацию автомашины автолюбители получат в течение 10 дней после подписания договора. Стоит отметить, что после подписания договора, владелец не может вернуть свою машину назад, - отметил Зорнбек БИСЕНОВ. По всем интересующим вопросам можно позвонить по телефону: +7 (701) 380-85-57.