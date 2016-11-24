Восьмилетняя девочка Альмира РЫСМАГАМБЕТОВА с врожденным диагнозом "расщепление тканей твердого и мягкого нёба" мечтает ходить школу и носить школьную форму. Однако из-за насмешек одноклассников вынуждена сидеть дома, пропуская весь учебный процесс. Семья у Альмиры небольшая. Вместе с мамой и братишкой они ютятся в однокомнатном общежитии площадью 9 кв м. Во время отсутствия матери девочка ведет все домашнее хозяйство, убирает в комнате, моет посуду и присматривает за младшим братом. Девочка никогда не улыбается, пытается скрывать свой дефект от посторонних глаз. - Я уже несколько раз оформляла ее в школу, первый день проходил нормально, но уже на второй день Альмира отказывалась ходить туда. У нее начинались истерики из-за грубости и обзывания одноклассников. Они же дети, им ничего не объяснишь. Я пытаюсь заниматься с ней дома, но понимаю, что это не то, что ей надо. Она мечтает ходить в школу, мечтает носить школьную форму, рассказывает мама девочки Альбина РЫСМАГАМБЕТОВА. Благодаря помощи неравнодушных людей нашлись спонсоры, и совсем скоро девочка отправится в Южную Корею, где ее прооперируют в одной из лучших клиник. Предстоящая операция по восстановлению нёба и лечение подарит Альмире возможность говорить, учиться в школе и просто нормально есть и пить.