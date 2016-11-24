За это женщину оштрафовали на 10 МРП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта dumskaya.net Иллюстративное фото с сайта dumskaya.net Как рассказали в Бурлинском районном суде, гражданка РФ признана виновной статье 389 ч.1 КоАП РК "Незаконный вывоз видов диких животных". Согласно материалам дела, сотрудниками отдела пограничного поста «Аксай» в ходе досмотра маршрутного автобуса «Уральск-Оренбург» в сумке, принадлежащей гражданке Российской Федерации были обнаружены речные раки, общим весом 58,6 кг. В связи с тем, что женщина не смогла предоставить соответствующих документов на вывозимых водных животных, они были изъяты. Стоит отметить, что в октябре этого года на трассе Уральск-Оренбург при проведении таможенного контроля был задержан 33-летний житель города Саратов, который незаконно пытался перевезти из Казахстана в Россию 1697 штук речных раков.  