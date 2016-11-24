Абзал САРСЕНОВ С участием акимата были проведены встречи с местными жителями четырех поселковых округов: Желаево, Зачаганск, Круглозерное и Деркул. По словам акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в целях развития малого бизнеса по реализации направления «Дорожная карта занятости», «Стимулирование предпринимательской инициативы» выделено 158 млн тенге на 54 человека. - Также выделено 52 микрокредита на сумму 159 млн тенге, - рассказывает Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Главной задачей является то, чтобы безработные и самозанятые граждане могли открыть собственное дело или расширить свое производство, при этом создавая новые рабочие места не только для себя, но для безработных граждан.Градоначальник посетил производство керамзитаблока, салон красоты, ферму по разведению кроликов и автомастерскую. - Мы решили заняться кролиководством, взяв кредит по программе «ДКД-2020». На сегодняшний день построили мини-ферму вместимостью 200 кроликов. Сейчас планируем закупить 80 кроликов элитных пород, чтобы обеспечить жителей Уральска диетическим мясом. В дальнейшем, конечно, планируем расширение производства. Закупаем в России такие породы кроликов, как Бельгийский великан, Новозеландский белый кролик, Калифорнийский кролик и кролики породы Бабочка, - рассказал предприниматель Абзал САРСЕНОВ.Между тем, предприниматель Арман НУРПЕИСОВ решил с помощью кредита расширить свое производства керамзитоблока, тем самым обеспечивая местных жителей строительными материалами в зимнее время. -Благодаря фонду центра занятости мы получили кредит, смогли организовать еще дополнительно три рабочих места. Занимаемся с весны нынешнего года производством керамзитоблока, пескоблока, стеновых строительных материалов. На кредит приобрели сушильные камеры и погрузчик. Благодаря такой поддержке от государства можем теперь работать зимой, - рассказал Арман НУРПЕИСОВ. Также не остался без внимания бизнеспроект по развитию животноводства молочного направления. - Взяв кредит, купили доильный аппарат и 13 голов КРС молочной породы, а также корма. Свою продукцию реализуем на центральном рынке, - рассказал предприниматель Берик САЛДЫГАЛИЕВ. Аким города также рассказал о программе «Субсидирование заработной платы через социально рабочие места», за счет которой можно субсидировать зарплату в размере 35%.