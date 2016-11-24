Предприниматели ЗКО отчитались по микрокредитам перед акимом города Уральска, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» Абзал САРСЕНОВ Абзал САРСЕНОВ С участием акимата были проведены встречи с местными жителями четырех поселковых округов: Желаево, Зачаганск, Круглозерное и Деркул. По словам акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в целях развития малого бизнеса по реализации направления «Дорожная карта занятости», «Стимулирование предпринимательской инициативы» выделено 158 млн тенге на 54 человека. - Также выделено 52 микрокредита на сумму 159 млн тенге, - рассказывает Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - Главной задачей является то, чтобы безработные и самозанятые граждане могли открыть собственное дело или расширить свое производство, при этом создавая новые рабочие места не только для себя, но для безработных граждан. mikrokredit 2 Градоначальник посетил производство керамзитаблока, салон красоты, ферму по разведению кроликов и автомастерскую. - Мы решили заняться кролиководством, взяв кредит по программе «ДКД-2020». На сегодняшний день построили мини-ферму вместимостью 200 кроликов. Сейчас планируем закупить 80 кроликов элитных пород, чтобы обеспечить жителей Уральска диетическим мясом. В дальнейшем, конечно, планируем расширение производства. Закупаем в России такие породы кроликов, как Бельгийский великан, Новозеландский белый кролик, Калифорнийский кролик и кролики породы Бабочка, - рассказал предприниматель Абзал САРСЕНОВ. mikrokredit (3) Между тем, предприниматель Арман НУРПЕИСОВ решил с помощью кредита расширить свое производства керамзитоблока, тем самым обеспечивая местных жителей строительными материалами в зимнее время. -Благодаря фонду центра занятости мы получили кредит, смогли организовать еще дополнительно три рабочих места. Занимаемся с весны нынешнего года производством керамзитоблока, пескоблока, стеновых строительных материалов. На кредит приобрели сушильные камеры и погрузчик. Благодаря такой поддержке от государства можем теперь работать  зимой, - рассказал Арман НУРПЕИСОВ. Также не остался без внимания бизнеспроект по развитию животноводства молочного направления. - Взяв кредит, купили доильный аппарат и 13 голов КРС молочной породы, а также корма. Свою продукцию реализуем на центральном рынке, - рассказал предприниматель Берик САЛДЫГАЛИЕВ. Аким города также рассказал о программе «Субсидирование заработной платы через социально рабочие места», за счет которой можно субсидировать зарплату в размере 35%.   Кристина КОБИНА Фото Кристина КОБИНА