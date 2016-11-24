Кроме того, ни один из троих подсудимых не признают материальные и моральные иски, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" По словам Азамата БАКТЫГЕРЕЕВА, с Аскаром ЗЕЙНУЛЛИНЫМ его познакомила одна из потерпевших Гаухар. Сначала он выполнял роль водителя, а потом наладил связь с администраторами саун и гостиниц, чтобы те через него заказывали для клиентов проституток. - Свою вину я полностью признаю и извиняюсь перед девушками. Да, я действительно занимался сводничеством, но денег я у потерпевших не брал, поэтому не признаю материальные и моральные иски. Также я считаю, что шесть лет лишения свободы - это очень сурово. Надо принять во внимание, что я ранее не судим, - отметил Азамат БАКТЫГЕРЕЕВ. Такого же мнения придерживается и Азамат ШАЙМАРДАНОВ, который работал у ЗЕЙНУЛЛИНА водителем. С его слов, он ничего плохого девушкам не сделал и выплачивать ущерб не намерен. Он также заявил, что выполнял лишь роль водителя и получал за это пять тысяч тенге, поэтому попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Стоит отметить, что подсудимый Аскар ЗЕЙНУЛЛИН свою вину признал лишь в ходе судебного разбирательства и даже попросил извинения перед девушками, но те не захотели его прощать. - У нас с девушками были нормальные отношения. По их просьбам я даже покупал им недешевые телефоны, если бы я покупал их для работы, то купил бы за пять тысяч тенге. Я часто давал им деньги в долг, что подробно описано в моем блокноте. Также хочу отметить, что деньги на парикмахерскую, косметолога и одежду девушкам давала Гаухар, которая почему-то сидит в качестве потерпевшей, - пояснил Аскар ЗЕЙНУЛЛИН. Между тем, адвокат ЗЕЙНУЛЛИНА заявила, что именно Гаухар приводила к ЗЕЙНУЛЛИНУ новых девушек, о чем свидетельствуют показания одной из потерпевших. По каким причинам она не оказалась на скамье подсудимых, стороне защиты и подсудимым непонятно. Напомним, прокурор попросил назначить наказание ЗЕЙНУЛЛИНУ и БАКТЫГЕРЕЕВУ по шесть лет лишения свободы, а ШАЙМАРДАНОВУ четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с конфискацией имущества.