(на фото) в своем запросеуказал на частые казусы, происходящие из-за несвоевременной корректировки базы данных наших граждан, вследствие чего они испытывают ряд неудобств. К примеру, нарушил гражданин правила дорожного движения - ему штраф. Штраф оплатил, долги отсутствуют, только зафиксировать это сотрудники госорганов по какой-либо причине в базе данных забыли. Выходит, долг оплачен, но "висит". Та же беда и с частными судебными исполнителями, которые по халатности сразу же не внесли изменения в реестр по уже исполненным гражданином обязательствам. И вскрывается сей факт в самый неподходящий для гражданина момент. Ничего не подозревающий человек собирается выехать зарубеж в отпуск или по делам, билеты куплены, чемоданы упакованы, но перед посадкой на самолет ему сообщают, что у него есть неоплаченные задолженности перед родным государством и выехать по этой причине не предоставляется возможным. Разбирательства и доказательства отсутствия "хвостов" занимают немало времени, самолет давно улетел, билеты пропали, настроение испорчено. Ошибку исправят, только ни моральный, ни материальный ущерб гражданину никто не возместит. Нередки случаи неправильного написания и неверные сведения в документах граждан, будь то удостоверения личности, техпаспорт или договор покупки квартиры. Но опять же бегать по инстанциям, чтобы откорректировать неточности, должен сам "пострадавший", тратя свои время и деньги, не говоря уже о нервах. При этом виновники ляпов никакой ответственности не несут и чаще всего даже не удосуживаются извиниться. Мало того, что в результате допущенной оплошности создаются препятствия по оказанию гражданам необходимых им госуслуг, так еще это способствует коррупционным проявлениям. Чтобы быстрее исправить недочеты или "закрыть" на них глаза, нужно заплатить некую мзду, тогда "казусы" решаются мгновенно. В общественные приемные КНПК с жалобами на безалаберность сотрудников государственных органов приходят часто. Так, семья, собравшаяся в отпуск на Мальдивы, не была допущена к трапу самолета из-за вдруг объявившейся задолженности двухлетней давности. Тот штраф был тогда же и оплачен главой семьи, но в базе данных пометку об этом не сделали. В итоге семья потеряла 350 тысяч тенге (пришлось покупать новые билеты) и два дня из оплаченной путевки. Жительница Алматы узнала, что по ИИН она числится мужчиной, а не женщиной, и это послужило препятствием для оформления социального пособия. Лишняя буква в фамилии заставила "побегать" владельца трудовой книжки из Караганды в аккурат перед оформлением пенсии. Осложнялось это и тем, что предприятие, выдавшее документ с ошибкой, больше не существует. В спецЦОНах владельцев, желающих продать и переоформить свой авто, также обескураживают невесть откуда взявшимся "несвежим" штрафом. Порой подтвердить, что он уже давно погашен невозможно, так как квитанция не сохранилась. Приходится оплачивать вновь. Ошибки в написании имен, фамилий, адресов приходится исправлять порой не в одном, а в целом пакете документов, чаще всего в разных инстанциях, услуги некоторых из них являются платными. Бывают случаи, что доказать свою физическую принадлежность своим же метрическим данным можно только через суд. Описанные и многие подобные факты легли в основу депутатского запроса коммуниста. В частности, мажилисмен Айкын Конуров и фракция "Народные коммунисты" считают необходимым введение административной ответственности виновных лиц за несвоевременную корректировку сведений информационных ресурсов, за внесение в них недостоверных данных и халатное отношение к обязанностям. Дисциплинарные наказания, существующее ныне, показали свою неэффективность. Министру юстиции Марату Бекетаеву необходимо разобраться с имеющим место непрофессионализмом лиц, ответственных за точность базы данных наших соотечественников и грамотное заполнение выдаваемых им документов. Ольга Карташёва

