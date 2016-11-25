- В мае текущего года местный житель обнаружил в социальной сети фотографию своей супруги с другим мужчиной. Из-за ревности мужчина жестоко избил свою жену и ударил ее кухонным ножом, - рассказали в пресс-службе городского суда. Как уточнили в прокуратуре, фото было опубликовано в социальной сети ВКонтакте. На снимке супруга обвиняемого стоит рядом с неизвестным мужчиной. Сильно приревновав жену мужчина даже не дал супруге объяснить историю снимка, сразу начал ее зверски избивать и нанес удар кухонным ножом. - По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п.1 ст.106 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый признал свою вину, его приговорили к трем годам лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.