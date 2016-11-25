Глава государства в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что не видит смысла менять название столицы Казахстана.  4GsEo3iVN1E "25-летие нашей независимости - это славный, замечательный праздник всех казахстанцев, осуществление мечты всех наших предков. Радуются мои сверстники, на плечи которых выпала честь построить это государство, гордится молодежь. Куда не приезжают, все знают Астану. Это бренд. Поэтому нет необходимости изменять ее название. Не вижу я. В Астане прошел первый в XXI веке Саммит ОБСЕ, принимали Азиатские зимние игры, сейчас будет проходить ЭКСПО-2017, съезды мировых традиционных религий - все это связано с Казахстаном, но везде звучит имя Астана. Какая необходимость менять это?", - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью российскому каналу. Напомним, вопрос о переименовании Астаны в честь Президента подняли депутаты на совместном заседании палат Парламента во время обсуждения проекта декларации "25-летие Независимости Казахстана". 23 октября депутат Мажилиса Куаныш СУЛТАНОВ предложил отразить имя президента Казахстана в названии столицы.