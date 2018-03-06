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Происшествия Социум

В Актау оправдали осужденного за убийство 5 лет назад мужчину

Жителю Актау Дмитрию Крутихину пришлось отсидеть пять лет за преступление, которого, как оказалось, он не совершал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Эта история началась еще 1 мая 2013 года. Сообщение о происшествии на ТОО «МАЭК Казатомпром» поступило в центр оперативного управления ДВД Мангистауской области. В то утро Наталья пришла на работу как обычно в 8 часов утра. После выполнения своих профессиональных обязанностей женщина занялась огородом. А под вечер ее нашли мертвой. Убийца нанес женщине шесть ножевых ранений и удар тяжелым предметом в затылок. Сын 59-летней сотрудницы ТО
gorod
В Актау оправдали осужденного за убийство 5 лет назад мужчину
Жителю Актау Дмитрию Крутихину пришлось отсидеть пять лет за преступление, которого, как оказалось, он не совершал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Эта история началась еще 1 мая 2013 года. Сообщение о происшествии на ТОО «МАЭК Казатомпром» поступило в центр оперативного управления ДВД Мангистауской области. В то утро Наталья пришла на работу как обычно в 8 часов утра. После выполнения своих профессиональных обязанностей женщина занялась огородом. А под вечер ее нашли мертвой. Убийца нанес женщине шесть ножевых ранений и удар тяжелым предметом в затылок. Сын 59-летней сотрудницы ТОО «МАЭК Казатомпром» Дмитрий с первых дней попал под подозрение полицейских. Свою причастность к убийству он не признавал. После того как полицейские нашли вещественные доказательства, подозреваемый Крутихин признал свою вину. В октябре 2013 года Дмитрия Крутихина признали виновным в убийстве. Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако ни адвокат осужденного, ни его семья с приговором не были согласны. Жена Дмитрия Крутихина пять лет добивалась пересмотра этого уголовного дела в Верховном суде. В ноябре прошлого года дело вернули на доследование. Сегодня, 6 марта, в зале суда Мангистауской области Дмитрий Крутихин все же был признан не виновным и выпущен на свободу в зале суда в связи с отсутствием доказательств вины. - Мы очень долго ждали этого. Спасибо судьям, что внимательно во всем разобрались и оправдали моего мужа. Подавать в суд и требовать компенсацию мы не будем, нам достаточно того, что мы смогли добиться справедливости и невиновный человек вышел на свободу, - рассказала Александра Крутихина, супруга Дмитрия. Регина ЯСНАЯ
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