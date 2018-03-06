В Актау оправдали осужденного за убийство 5 лет назад мужчину

Жителю Актау Дмитрию Крутихину пришлось отсидеть пять лет за преступление, которого, как оказалось, он не совершал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Эта история началась еще 1 мая 2013 года. Сообщение о происшествии на ТОО «МАЭК Казатомпром» поступило в центр оперативного управления ДВД Мангистауской области. В то утро Наталья пришла на работу как обычно в 8 часов утра. После выполнения своих профессиональных обязанностей женщина занялась огородом. А под вечер ее нашли мертвой. Убийца нанес женщине шесть ножевых ранений и удар тяжелым предметом в затылок. Сын 59-летней сотрудницы ТО