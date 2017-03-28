Мама умершего мальчика. Фото автораМама мальчика Александра ЕМЕЛЬЯНОВА рассказала, что ребенок заболел в воскресенье, 19 марта. У него поднялась температура и на теле появились высыпания. Мама дала ребенку жаропонижающие препараты. После этого температура у Богдана нормализовалась. - 21 марта, мы вызвали скорую помощь, чтобы ребенка осмотрели и поставили диагноз, но врачи не приехали. Мы объяснили, что у ребенка высыпания, как при ветряной оспе, но нам объяснили, что это инфекционное заболевание и посоветовали обратиться к дежурному педиатру в поликлинику. В поликлинике на месте педиатра не оказалось, и мы вызвали повторно скорую помощь. Приехала бригада врачей, осмотрели ребенка и поставил диагноз ветряная оспа и уехали. Но в эту же ночь у сына вновь поднялась температура свыше 40 градусов. Жаропонижающие не помогали. Мы вновь вызвали «скорую», они приехали, сделали укол и уехали, - рассказала мама Богдана. По словам матери, после укола температура снизилась, но незначительно. Позже ребенок пожаловался, что болит ножка. 22 марта домой к больному Богдану пришел педиатр, она подтвердила, что это ветрянка, а боль в ноге - всего лишь ушиб. Но боль усилилась, родители отправились в больницу. Богдану сделали рентген ноги, дежурный хирург поставил диагноз рожистое воспаление и выписал мазь и антибиотики. Ребенку становилось хуже. В моче появилась кровь. Тогда родители вновь вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Их доставили в детскую областную больницу. - В больнице долго решали, в какое отделение нас определить. Богдана осматривал хирург и педиатр, но только визуально, никаких анализов не взяли. В три часа ночи нас отправили в инфекционную больницу. За всю ночь ребенка не осмотрел ни один врач. На моих глазах сыну становилось плохо, леденели руки. Я кричала и просила врачей сделать хоть что-то, потому что мой ребенок умирал. Первый анализ крови из пальца у нас взяли только в семь утра, но кровь уже не шла. После чего, ребенка забрали, - рассказала Александра. Утром 23 марта мальчик умер. По заключению медиков, четырехлетний Богдан скончался от интоксикации организма, сепсиса и ветряной оспы. Родители Богдана считают, что в смерти сына виновны врачи. - Медики не сделали вовремя ни одного анализа. Его можно было бы спасти, мы обратились за помощью к нескольким врачам и не занимались самолечением, - говорит мама Богдана. Исполняющая обязанности заместителя главного врача областной инфекционной больницы Маржан МУХАМЕТОВА отметила, что данному факту уже проводится расследование. - По факту смерти ребенка было проведено внутреннее расследование, сейчас идет расследование на уровне областного управления здравоохранения и комитета контроля качества медицинских услуг. Заключительную оценку действиям медиков можно будет давать только после получения результатов, - отметила заместитель главврача.