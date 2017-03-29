Иллюстративное фото с сайта http://www.penzainform.ru Вызов о том, что в реке Урал в районе поселка Курилкино утонул мужчина, поступил на пульт дежурного ДЧС только сегодня утром. На место происшествия выехала бригада спасателей ЗРАОСО из 3 человек. Выяснилось, что утонувшим оказался житель поселка Курсай 1983 года рождения. - 28 марта в 20.30 утонувший вышел на рыбалку с друзьями. Один из рыбаков остался на берегу, двое занимались установкой сетей на реке. В это время мимо проехала моторная лодка и опрокинула "корыто" в котором находились рыбаки. После опрокидывания выплыл всего один человек. В настоящее время поиски утонувшего мужчины продолжаются, на месте работают водолазы, - сообщил руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ.