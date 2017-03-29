Воду в нефтяной столице отключат в связи с ремонтно-восстановительными работами по подготовке к паводку, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 308b1d5c51e039f6dca95ea6ec330801 Иллюстративное фото с сайта volga-media.ru По сообщению пресс-службы КГП "Атырау Су Арнасы",  воды в домах горожан не будет только ночью -  с 24.00 часов 30 марта до 6.00 часов 31 марта.  