Как рассказали корреспонденту "МГ" в УВД г.Атырау заявление на своих обидчиков потерпевший написал в ту же самую ночь после драки. В розыск подозреваемых объявили 27 марта после установления их личностей. По словам руководителя пресс-службы областного ДВД Гульназиры МУХТАРОВОЙ по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство". В настоящее время личности подозреваемых установлены, принимаются меры по их задержанию. Потерпевшим оказался временно проживающий в Атырау мужчина 1965 г.р. - Управлением внутренних дел города Атырау разыскиваются подозреваемые в совершении преступления по статье 293 части 3 уголовного кодекса РК "Хулиганство" жители областного центра Бобохидзе Валико Зурабович 21.05.86 года рождения и Джулдаспаев Хасан Файзуллаевич 16.10.87 года рождения, - говорится в сообщение УВД Атырау. Отметим, что Валико БОБОХИДЗЭ является сыном известного в Атырау бизнесмена и руководителя грузинского ЭКО "Иверия" Зураба БОБОХИДЗЭ. - Всех, кто видел разыскиваемых или же знает о месте их нахождения, просим сообщить в отдел полиции Управления внутренних дел города Атырау по номерам: 8(7122)981505, 981525, 981563, 87025594040, 87010732000, - сообщает УВД г.Атырау. Напомним, что накануне в социальных сетях широкое распространение получило видео жестокого избиения одного из посетителей ночного клуба двумя неизвестными. Видео вызвало большой общественный резонанс среди местных жителей. https://mgorod.kz/nitem/v-set-popalo-video-zhestokogo-izbieniya-muzhchiny-v-nochnom-klube-atyrau/