Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил начальник департамента по защите прав потребителей Умирзак ЗИНУЛЛИН. - Только за последние 6-7 лет в Атырауской области число родителей, отказавшихся от прививок, выросло до 5 000. В прошлом году по религиозным убеждениям непривитыми остались 408 детей, в 2015 году - 398 детей. Есть факты отказа от прививок не только по религиозным убеждениям, есть и другие причины, - сообщил Умирзак ЗИНУЛЛИН. По словам спикера, в прошлом году из-за задержки поставщиком необходимой вакцины, возникли некоторые проблемы с вакцинацией детей. Умирзак ЗИНУЛЛИН выразил обеспокоенность тем, что из-за роста числа отказов от обязательной вакцинации в регионе могут возникать вспышки различным инфекций. - К примеру, в 2015 году в Атырауской области наблюдалась вспышка кори, потому что дети вовремя не были привитыми. Если хоть один больной ребенок окажется среди непривитых детей, то сразу может возникнуть вспышка инфекционной болезни, это как большой резервуар, - рассказал Умирзак ЗИНУЛЛИН. В настоящее время специалисты департамента по защите прав потребителей ведут активную работу в родителями, отказавшимися от вакцинации, и управлением по делам религии. Для более эффективной работы в данном направлении планируется привлечь и имамов мечетей. По словам спикера, ВОЗ рекомендует прививать 95% подлежащего к вакцинации контингента. Только в данном случае у ребенка формируется здоровый иммунитет и будет возможным предотвратить вспышки инфекций.