Сегодня, 29 марта, в ЗКО с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан САГИНТАЕВ. В Уральске он посетил несколько объектов. Сначала премьер-министр побывал в Западно-Казахстанской машиностроительной компании, где ему показали новый цех, в котором установлено современное оборудование. Далее Бакытжан САГИНТАЕВ поехал на трансформаторный завод, который в 2016 году создал совместное предприятие с иностранными инвесторами - турецкими предпринимателями. - Мы рады вас приветствовать на нашем заводе. Работа у нас идет полным ходом. Но хотели бы расширить территорию. Мы бы хотели, чтобы пустующие здания, которые принадлежат заводу "Омега". Сейчас они находятся в частной собственности, - отметил Сайдулла КОЖАБАЕВ. Также Бакытжан САГИНТАЕВ посетит цех по переработке мяса, цех по изготовлению мебели и частный детсад, который был открыт по программе государственно-частного партнерства.