Председатель совета директоров ХК Alageum Electric Сайдулла КОЖАБАЕВ попросил Бакытжана САГИНТАЕВА помочь приватизировать пустующие здания, находящиеся на балансе завода "Омега", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20170329_112216 Сегодня, 29 марта, в ЗКО с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан САГИНТАЕВ. В Уральске он посетил несколько объектов. Сначала премьер-министр побывал в Западно-Казахстанской машиностроительной компании, где ему показали новый цех, в котором установлено современное оборудование. Далее Бакытжан САГИНТАЕВ поехал на трансформаторный завод, который в 2016 году создал совместное предприятие с иностранными инвесторами - турецкими предпринимателями. - Мы рады вас приветствовать на нашем заводе. Работа у нас идет полным ходом. Но хотели бы расширить территорию. Мы бы хотели, чтобы пустующие здания, которые принадлежат заводу "Омега". Сейчас они находятся в частной собственности, - отметил  Сайдулла КОЖАБАЕВ. Также Бакытжан САГИНТАЕВ посетит цех по переработке мяса, цех по изготовлению мебели и частный детсад, который был открыт по программе государственно-частного партнерства. premier ministr (5) premier ministr (4) premier ministr (3) premier ministr (2) premier ministr (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА