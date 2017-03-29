Такую фразу он произнес при его задержании 14 декабря в собственной квартире, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" На судебном процессе по делу бывшего руководителя управления спорта Тимура ШАЯХМЕТОВА допросили одного из понятых, который принимал участие в задержании Акжана ИШАНОВА и самого Шаяхметова. Свидетель пояснил суду, что 14 декабря в квартиру к Шаяхметову он приехал вместе с сотрудниками финансовой полиции. - Когда зашли в квартиру, то Шаяхметов стал говорить, что все это незаконно. Потом прошли в зал, там на столе лежали деньги, накрытые бумагой. Тимур ШАЯХМЕТОВ стал говорить, что деньги ему подкинули и это не его сверток. Сотрудники антикоррупционной службы стали просвечивать деньги, на них было написано краской "взятка". Потом стали просвечивать руки задержанного, но сейчас я не помню были ли следы на его руках, - отметил свидетель. Однако адвокат подсудимого Саян ЖУНИСБАЕВ заявил, что согласно протоколу задержания, на руках его подзащитного краски обнаружено не было. Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана ИШАНОВА собирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. При этом удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову.  