Сегодня, 29 марта, министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ в Уральске провел рабочую встречу с медицинским активом региона и посетил городскую поликлинику №5 и многопрофильную городскую больницу. В поликлинике №5 Елжан БИРТАНОВ ознакомился с работой системы электронной очереди посредством терминала. Как пояснил руководитель управления здравоохранения Канат ТОСЕКБАЕВ, в области функционирует единый Call-центр в 36 больницах и поликлиниках, внедряется медицинская информационная система, которая предназначена для автоматизации процессов, происходящих в медорганизациях различных типов. Елжан БИРТАНОВ отметил, что все больницы должны принимать всех экстренных больных по всем профилям. - К примеру, нужно определить две клиники в городе, и если они экстренные, то они должны работать по всем профилям. Пациента должны доставлять в ближайшую больницу, а не делить их по дням, по профилям. После того, как состояние пациента будет стабилизировано, можете перевозить его в другую, - поясняет министр здравоохранения. - Мы сейчас изменим необходимые приказы, где больницы будут делиться на экстренные и неэкстренные. Теперь больницы не будет работать по принципу: одна больница только по одному профилю. Если есть приемный покой, то он должен быть типовым, должны работать врачи неотложной помощи. Елжан БИРТАНОВ рассказал, что сейчас разрабатываются поправки в законодательстве. - В соответствии с поправкой, все лекарства будут иметь предельную цену, по которой можно торговать в розницу, - сказал министр здравоохранения РК.