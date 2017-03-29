Как отметили градостроители, в городе будет планомерно проводиться работа по благоустройству территории и фасадов зданий, а также устраняться незаконно установленная реклама. - Было выявлено 60 незаконно установленных объектов рекламы. Все они убраны, а их собственники оштрафованы на 3,5 млн тенге, - сообщила главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Уральска Ирина ВАЙДИЕВА.Между тем чиновники сообщили, что за последнее время поступления от рекламы сократились почти в два раза. - В 2015 году в бюджет поступили порядка 76 млн тенге от рекламных объектов. В 2016 году почти в два раза меньше. Это связано с изменениями в законодательстве. Многие предприниматели были освобождены от налогов, - отметил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Уральска Тимербулат ШАКИРЖАНОВ. Стоит отметить, что из 281 участка, выделенных под объекты рекламы, на сегодняшний день освоены только 136.