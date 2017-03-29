Встреча руководителей отделов с местными жителями была запланирована на 10 часов утра. Однако прием начался на час позже. Большинство из присутствующих хотели лично задать вопрос акиму Зеленовского района, который, кстати, тоже приехал с опозданием на 1,5 часа. В Январцево проживает чуть больше 2000 человек, однако на прием пришли около 30. Кто-то хотел решить проблему трудоустройства, а кто-то оформить пособия по уходу за инвалидом. Именно поэтому большинство руководителей управлений сидели без дела. - Я не могу сказать, что все проблемы будут решены, конечная цель - это рассмотрение вопросов и достижения их наибольшего эффекта. Вопросы могут быть решены положительно, или же вопросы будут отложены до какого-то времени, а если вопрос не решаем, так и будем объяснять человеку, что в данной ситуации вопрос не разрешим, - говорит заместитель акима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВ.Жительница поселка Нина ЯКОВЛЕВА пришла на прием к руководителю отдела занятости и социальных программ. У женщины четверо детей, двое из них родились около года назад. Молодая мама пытается оформить пособия на своих детей. - Ходишь по всем инстанциям, постоянно куда-то перенаправляют. Я уже год занимаюсь документами. Хорошо, когда они приезжают, можно напрямую к ним обратиться, но пока все отрицательно. Буду идти до конца, может быть что-то и решится, - с отчаянием говорит жительница п. Январцево Нина ЯКОВЛЕВА.Позже руководитель отдела защиты Зеленовского района пояснил, что доход Нины ЯКОВЛЕВОЙ, а это только пособия на детей, на 40% превышал прожиточный минимум, именно по этой причине ей отказали в получении адресной социальной помощи. - В документах у нее есть загвоздка. У нее 4 детей, но отец одного из них написал отказ. Но этот документ пригоден только для смены фамилии. Женщине нужно будет обратиться в суд, чтобы доказать, что этот мужчина материально им не помогает, и вот только тогда она сможет на этого ребенка получать социальные выплаты, - рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ Зеленовского района Тлекбай ТОЛЕПКАЛИЕВ. Все вопросы, с которыми жители пришли на прием, без внимания не останутся, заявили организаторы. По мере возможности и в самое ближайшее время они будут решены. Такие встречи будут проводиться в каждом сельском округе.