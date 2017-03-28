Видео горящего человека, бегущего по территории рынка города Кульсары, распространили в социальных сетях сегодня ближе к обеду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Парень с душераздирающими криками бежал по тротуару, пытаясь потушить горящую штанину на ногах. Помимо этого, у потерпевшего горели волосы на затылке. 5TmQmFfHfiw Факт возгорания человека подтвердили в пресс-службе ДЧС. Оказалось, что ЧП произошло утром на одном из рынков Кульсары. - 28 марта 2017 года в 10-38 в СПЧ-2 Жылыойского района поступило сообщение из районной больницы о том, что парень 1996 года рождения получил телесные ожоги третьей степени. Обгорело примерно 28-30% кожного покрова. Пострадавшим оказался житель Мангистауской области, который подрабатывал помощником торгового бутика рынка «Шыгыс» в Кульсары, - сообщили в пресс-службе ДЧС области. Выяснилось, что парень выносил загоревшееся мусорное ведро, в котором находились остатки воспламеняющихся веществ, он споткнулся о порог, упал и содержимое ведра опрокинулось на него. - В настоящий момент пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы, - сообщили в пресс-службе.