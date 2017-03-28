Инвалида в ЗКО незаконно исключили из очереди на жилье
Районная комиссия по постановке на очередь нуждающихся в жилье граждан, 8 января прошлого года приняла решение об исключении из списка инвалида ІІ группы Хамитова Р, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства в Бокейординском районе, было установлено что районная комиссия по постановке на очередь нуждающихся в жилье граждан исключила из очереди инвалида II группы Хамитова Р, согласно статье 73 Закона РК "О жилищных отношениях".
- Снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище осуществляется в случае получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или же приобретения жилища, - рассказали в областной прокуратуре. - В ходе проверки установлено, что Хамитовым Р. с момента постановки на очередь жилье не приобреталось и земельный участок он не получал. Однако данные обстоятельства не стали препятствием для исключения Хамитова Р. из списка очередников.
Прокуратура восстановила мужчину в очереди на получение жилья.
Кроме того, главный специалист отдела ЖКХ Мухитов Ж. привлечен к дисциплинарной ответственности.
Кристина КОБИНА
Фото из архива "МГ"
