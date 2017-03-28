Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства в Бокейординском районе, было установлено что районная комиссия по постановке на очередь нуждающихся в жилье граждан исключила из очереди инвалида II группы Хамитова Р, согласно статье 73 Закона РК "О жилищных отношениях".

- Снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище осуществляется в случае получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или же приобретения жилища, - рассказали в областной прокуратуре. - В ходе проверки установлено, что Хамитовым Р. с момента постановки на очередь жилье не приобреталось и земельный участок он не получал. Однако данные обстоятельства не стали препятствием для исключения Хамитова Р. из списка очередников.

Прокуратура восстановила мужчину в очереди на получение жилья.

Кроме того, главный специалист отдела ЖКХ Мухитов Ж. привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"