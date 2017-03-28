Районная комиссия по постановке на очередь нуждающихся в жилье граждан, 8 января прошлого года приняла решение об исключении из списка  инвалида ІІ группы Хамитова Р, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки соблюдения требований жилищного законодательства в Бокейординском районе, было установлено что районная комиссия по постановке на очередь нуждающихся в жилье граждан исключила из очереди инвалида II группы Хамитова Р, согласно статье 73 Закона РК "О жилищных отношениях".

- Снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище осуществляется в случае получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или же приобретения жилища, - рассказали в областной прокуратуре. - В ходе проверки установлено, что Хамитовым Р. с момента постановки на очередь жилье не приобреталось и земельный участок он не получал. Однако данные обстоятельства не стали препятствием для исключения Хамитова Р. из списка очередников.

Прокуратура восстановила мужчину в очереди на получение жилья.

Кроме того, главный специалист отдела ЖКХ Мухитов Ж. привлечен к дисциплинарной ответственности.

