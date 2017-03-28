Жители многих микрорайонов, таких как Жулдыз, Сарытау, Балауса, район Птицефабрики, жалуются на то, что у них дороги затопило талой водой. Люди не могут выехать на собственных автомобилях из дворов, да и добраться до автобусных остановок проблематично. Как рассказал руководитель ТОО "Жайык таза кала" Болат АМИРГАЛИЕВ что воды как таковой в микрорайонах нет, а с грязью они поделать ничего не могут. - Сегодня утром, 28 марта, я лично объезжал все микрорайоны. Могу сказать, что в микрорайоне Жулдыз все каналы для сбора воды чистые, воды для откачки нет, есть только грязь. Но грязь мы не откачиваем. Также не требуется откачка воды в микрорайоне Сарытау и в районе Птицефабрики. Там даже арыки по обе стороны дороги пустые, - рассказал Болат АМИРГАЛИЕВ. Руководитель ТОО "Жайык таза кала" отметил, что проблемным участком можно назвать ПДП-8, микрорайон Балауса. -Там не ходит автобус №7. Но это остается для нас вопросом. Ведь местные жители проезжают на легковых машинах. В Балаусе круглые сутки дежурят 6 ассенизаторских машин.В любое время суток откачка воды производится по мере надобности. Но опасности затопления частного сектора и домов нет, - заверил Болат АМИРГАЛИЕВ.