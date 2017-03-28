Фото из архива "МГ" Проводя патрулирование по городу, солдаты заметили подозрительного мужчину. Потребовали у него документы для проверки, мужчина попытался скрыться. Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК, в ходе преследования мужчина хотел выбросить спичечный коробок, в котором оказалась марихуана. - Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. За бдительность и решительные действия, проявленные при несении боевой службы, рядовой Салават АТАНОВ и патрульные рядовые Владимар РОТ и Константин ГОЛОВИН представлены к поощрению командующего РгК «Батыс» Нацгвардии РК, - отметили в пресс-службе РгК "Батыс".