Скриншот с видео камеры наблюдения Судя по видео, запечатлевшему жестокую сцену расправы над мужчиной, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 марта примерно в 02.10. По мнению большинства пользователей социальных сетей, действие происходит в популярном ночном клубе Атырау в мужской уборной. Потерпевшего сначала избивает один из парней, в ход идут кулаки и ноги. В это время к потерпевшему пытается прорваться второй парень с травматическим пистолетом, но первый его не пускает к жертве.FP29wFOspyI В итоге пострадавшего начинают избивать оба парня, от чего мужчина сначала стоит, еле держась на ногах за раковину, но вскоре падает. Уже лежащего на полу посетителя продолжают добивать ногами по лицу. Убедившись, что жертва не способна подняться на ноги, один из карателей отмывает руки от крови, второй кладет пистолет в карман, оба покидают место происшествия. Потерпевший в это время лежит в сознании, трогая окровавленное лицо руками. Очевидцы всего происходящего, время от времени заходившие в уборную, даже не соизволили встать на защиту избитого и вызвать охрану. Большое возмущение у пользователей вызвал факт того, что в момент расправы, охрана никак не отреагировала на все происходящее. - Как на фэйсконтроле охранникам людей не пускать, особенно девушек, это за милую душу, и только на девушек духа хватает. Интересно, где были эти супер охранники? Жаль мужика, невозможно на это смотреть. Но как говорит поговорка: язык до Киева доведет! - пишет возмущенная местная жительница. По словам пользователей, в данном заведении подобные инциденты не редки. Редакция информационного портала "Мой ГОРОД" направила официальный запрос руководству ДВД области, в котором попросила дать комментарий по данному инциденту.