Сегодня, 28 марта, на площадке службы центральных коммуникаций выступил руководитель управления по развитию языков ЗКО. Как рассказал руководитель управления по развитию языков Махамбета ИХСАНГАЛИ, если список сдающих казтест утвердят, то после 2020 года, наряду с депутатами, владельцы крупных ТОО будут сдавать экзамен. - Вообще экзамен на знание государственного языка может сдать любой желающий. Для начала экзаменуемый проходит диагностику, которая выявляет уровень знаний. Затем эти результаты отправляются в Астану и там по уровню знаний подбираются задания, которые потом выполняются. Стоимость сертификата на знания госязыка стоит 4816 тенге, - пояснил Махамбет ИХСАНГАЛИ. Также руководителю управления по развитию языков был задан вопрос о том, законны ли надписи исключительно на казахском языке в госучреждениях ЗКО. - Перевод должен быть, но никто с жалобами на это к нам не обращались, - отметил Махамбет ИХСАНГАЛИ.