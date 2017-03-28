Елжан БИРТАНОВ прибудет с рабочим визитом в Уральск 29 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото с сайта today.kz фото с сайта today.kz Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ с рабочим визитом прибудет 29 марта. - Встреча с медицинской общественностью состоится в актовом зале (строение 16) городской многопрофильной больницы в 12.00 часов, - пояснили в управлении здравоохранения. Кристина КОБИНА  