KWBTdR1ffWo Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 27 марта примерно в 22.20 часов водитель автомобиля марки «Лада Ларгус» двигался по проспекту Евразии в сторону центральной части города. — Водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 34-летнего мужчину напротив остановки «Вторая база», когда тот перебегал дорогу в неустановленном для пешеходов месте. Мужчина был госпитализирован в травмункт многопрофильной больницы, — пояснили в ДВД ЗКО. Ведется расследование. Подробности выясняются.