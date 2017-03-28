Одно из самых запоминающихся событий, которое произошло за время правления Алтая КУЛЬГИНОВА на посту главы региона - открытие новой городской многопрофильной больницы. Ее строительство началось еще в 2012 году при прежнем акиме Нурлане НОГАЕВЕ. Открытие больницы переносилось много раз, однако перед Новым годом чудо все-таки свершилось.Глава ЗКО также ввел некоторые новшества в сферу здравоохранения области. Например, в поликлиниках появились электронные очереди, о которых до него говорил уже прежний аким, но, видимо, из-за недостатка финансирования ранее воплотить это в жизнь не могли. Конечно, есть в этих очередях огромные недочеты, на которые постоянно жалуются пациенты, однако надо идти в ногу со временем, считает наше руководство.Фото из архива "МГ" Не отходя от темы здравоохранения нужно упомянуть, что именно при Кульгинове сменился руководитель облздрава, который "пережил" нескольких акимов ЗКО. Камидолла ИРМЕНОВ пробыл на посту руководителя облздрава 10 лет. Сейчас это место занял молодой болашаковец Канат ТОСЕКБАЕВ.Фото из архива "МГ" Вспоминая о том, что сделал аким области именно для Уральска, то можно отметить ремонт дорог. Автолюбители должны сказать ему спасибо за отремонтированные проспекты Достык и Евразия, которые давно требовали ремонта.Также 1 марта началась реконструкция одного из старейших путепроводов города, который, по словам рабочих, мог рухнуть в любой момент. Алтай КУЛЬГИНОВ планирует отремонтировать еще два путепровода в Уральске - в районе автопарка и завода "Омега". А сбудутся ли его обещания, покажет только время.К громким и важным событиям минувшего года можно отнести и переселение поселка Березовка, в котором люди массово падали в обмороки. 27 ноября 2016 года первые семьи переехали в свои новые квартиры. В скором времени оставшиеся жители поселка также получат новые дома и квартиры. А пока что прокуратура разбирается в чересчур завышенной стоимости этих домов для березовцев. Как оказалось, застройщик изменил первоначальную стоимость многоэтажек сразу на 1 млрд тенге.С приходом к власти Кульгинова в Уральске открылся дворец школьников и новая площадь. Строительство последней началось еще в 2014 году, но открыли ее в 2016 году в день города. На строительство площади было потрачено 1,5 млрд тенге.А недавно Алтай КУЛЬГИНОВ выделил из областной казны 139 млн тенге на замену памятника Маншук МАМЕТОВОЙ, который простоял на площади не один десяток лет. К 9 Мая ветеранов хотят порадовать новой скульптурой, где будут изображены сразу три героя ВОВ - Маншук МАМЕТОВА, Алия МОЛДАГУЛОВА и Хиуаз ДОСПАНОВА.Прошедшей зимой, чтобы уральцы не тонули в снегу, коммунальщикам приобрели снегоуборочную технику на 300 млн тенге. Один только снегоочиститель обошелся в 41 млн тенге.Однако и он не помог, ведь Казах аул, Деркул и Жулдыз как тонули в талой воде, так и тонут. Увлекшись уборкой центра города, с окраин снег, видимо, вывезти не успели. Однако в 2017 году на два микрорайона ПДП-2, что находится в Деркуле и Жулдыз выделено по полмиллиона тенге на строительство арыков и дорог. Остается надеяться, что в следующем году это поможет.Одной из приоритетных задач Алтай КУЛЬГИНОВ ставит привлечение инвестиций. Наконец-то жители поселка Зачаганска перестали задыхаться от смога, который распространяется с городской свалки. Сейчас на полигоне ТБО работают финские инвесторы, они собираются перерабатывать мусор и получать из него электричество.фото из архива "МГ" Но не все было гладко за этот год. Сразу два "земельных" митинга прошло на площади перед акиматом. Первый митинг прошел 4 мая, тогда "разруливать" ситуацию вышел Арман УТЕГУЛОВ, первый зам Кульгинова. Второй и самый громкий митинг был 21 мая. В тот день полицейские, не разбираясь, запихивали в автобусы всех прохожих. Извинений, кстати, никто так и не получил, хотя все ждали. Позже людям, конечно, объяснили, что продавать земли иностранцам никто и не собирался.Фото с сайта www.zannews.kz А одним из последних скандалов, в котором был замешен наш глава региона - это стоимость его служебного автомобиля. Цена новенькой "Ауди А8" 56 млн тенге. Но, как выяснилось, машину он не покупал, а всего лишь взял в аренду за 50 тысяч тенге в месяц.Говорить о проделанной работе и планах на будущее Алтая КУЛЬГИНОВА в должности акима области можно еще долго. Главное, чтобы все его обещания и слова были подкреплены действиями.