Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 13 марта 2017 года коллектив ТОО "Батыс су арнасы" обратился с письменной жалобой к прокурору области. - Работники просят проверить законность передачи предприятия в доверительное управление и незаконных действий руководства ТОО, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. 14 марта 2017 года коллективное обращение перенаправлено в прокуратуру города Уральска, департамент национального бюро по противодействию коррупции и департамент внутреннего государственного аудита по ЗКО. По всем поводам, приведенным в жалобе, проведут проверку. Коллектив "Батыс су арнасы" жалуется на то, что новое руководство увольняет опытных специалистов, кроме того, работники отмечают, что идет уменьшение объемов работ и невыполнение инвестиционных программ.