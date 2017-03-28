Фото очевидца Фото пассажирского автобуса под номером 12, съехавшего с дороги в районе колледжа сервиса под дорожной развязкой опубликовали в паблике автомобильного сообщества zello_atyrau очевидцы аварии.Автобус врезался в бетонное ограждение колледжа. Комментаторы под фото предположили, что скорость во время аварии была довольно большой, потому, как автобус не остановила даже дренажная траншея. Информация о причине аварии, состоянии водителя и наличии пострадавших пассажирах уточняется.