ДТП произошло вечером,  27 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". FB_IMG_1490671135505 Фото очевидца Фото пассажирского автобуса под номером 12, съехавшего с дороги в районе колледжа сервиса под дорожной развязкой опубликовали в паблике автомобильного сообщества zello_atyrau очевидцы аварии. PicsArt_03-28-09.35.08 Автобус врезался в бетонное ограждение колледжа. Комментаторы под фото предположили, что скорость во время аварии была довольно большой, потому, как автобус не остановила даже дренажная траншея. Информация о причине аварии, состоянии водителя и наличии пострадавших пассажирах уточняется. Ерлан ОМАРОВ