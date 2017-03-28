Адвокаты подсудимого Тимура ШАЯХМЕТОВА посчитали сумму ущерба согласно показаниям свидетелей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Адвокат подсудимого Саян ЖУНИСБАЕВ заявил, что сумма ущерба, которую заявила потерпевшая сторона, на полмиллиона тенге выше, чем есть на самом деле. - Мы просим потерпевшую сторону уменьшить сумму ущерба. Мы посчитали все суммы, которые якобы были переданы Шаяхметову тренерами. Из показаний свидетелей получилось 972 тысячи тенге, а иск заявлен на 1,475 млн тенге, - отметил Саян ЖУНИСБАЕВ. В свою очередь, представитель потерпевшей стороны заявила, что они пересмотрят свое заявление об ущербе. Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана ИШАНОВА собирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. При этом удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову.  