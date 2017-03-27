Бакытжан Сагинтаевфото с today.kz Информация о высоком визите муссируется в городе еще с прошлой недели. Уже сегодня дорожно-патрульная полиция, которая регулирует автотранспортный поток на дорогах, приведена в полную готовность: каждые 500 метров дежурят сотрудники полиции. Коммунальщики города активно убирают мусор вдоль дорог и моют фонарные столбы. По дороге в аэропорт Уральска меняют государственные символы. Как предполагают уральцы, премьер-министр должен приехать с рабочим визитом 29 марта. В социальных сетях предупреждают работников сферы образования, что всем нужно быть предельно организованными, так как вместе с премьером Уральск собирается посетить представитель МОН Жаныл ЖОНТАЕВА. Всех просят присутствовать на рабочих местах, обеспечить полную готовность. - Предельно быть внимательным новым школам, государственным и частным садам, - говорится в сообщении в соцсетях, адресованном работникам образования. Корреспонденты "МГ" подготовили фоторепортаж, как коммунальные службы города наводят чистоту и порядок за два дня до предполагаемого приезда Бакытжана САГИНТАЕВА и Жаныл ЖОНТАЕВОЙ.