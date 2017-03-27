Несмотря на то, что официально пресс-служба акимата ЗКО не подтверждает приезд главы Правительства, город определенно готовится к официальному визиту Бакытжана САГИНТАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бакытжан Сагинтаев фото с today.kz Бакытжан Сагинтаев
фото с today.kz Информация о высоком визите муссируется в городе еще с прошлой недели. Уже сегодня дорожно-патрульная полиция, которая регулирует автотранспортный поток  на дорогах, приведена в полную готовность: каждые 500 метров дежурят сотрудники полиции. Коммунальщики города активно убирают мусор вдоль дорог и моют фонарные столбы. По дороге в аэропорт Уральска меняют государственные символы. Как предполагают уральцы, премьер-министр должен приехать с рабочим визитом 29 марта. В социальных сетях предупреждают работников сферы образования, что всем нужно быть предельно организованными, так как вместе с премьером Уральск собирается посетить представитель МОН Жаныл ЖОНТАЕВА. Всех просят присутствовать на рабочих местах, обеспечить полную готовность. - Предельно быть внимательным новым школам, государственным и частным садам, - говорится в сообщении в соцсетях, адресованном работникам образования. Корреспонденты "МГ" подготовили фоторепортаж, как коммунальные службы города наводят чистоту и порядок за два дня до предполагаемого приезда Бакытжана САГИНТАЕВА и Жаныл ЖОНТАЕВОЙ. subbotnik (14) subbotnik (13) subbotnik (12) subbotnik (11) subbotnik (10) subbotnik (9) subbotnik (8) subbotnik (6) subbotnik (5) subbotnik (4) subbotnik (2) subbotnik (1) subbotnik (3) subbotnik (7) Дана РАХМЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА