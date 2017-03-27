Дом №1 в пятом микрорайоне строили спешно. Сюда поселили пострадавших от паводка 2011 года и тех, кто жил в аварийных домах. Здание после нескольких лет эксплуатации уже успело обветшать. - Лифты не работают. В подъездах нет освещения. С нас берут ежемесячно деньги за услуги КСК. Но в доме ничего не делается. К тому же на крыше здания установлена антенна одной из компаний сотовой связи. Рядом с домом стоит киоск по продаже питьевой воды. Деньги от аренды должны идти в бюджет КСК и тратиться на нужды жителей. Председатель КСК «Еламан» Гульшара ОПИЕВА с нас дополнительно собирала деньги на освещение и ремонт. На что она их тратила, непонятно, - говорит жительница дома Надежда СОЛОДОВНИКОВА.Ее поддерживают и другие жители многоэтажного дома. - Мы в подъезде светим фонариками. Все выключатели сломаны. Батареи в подъезде поснимали. КСК не работает, - говорит жительница дома Любовь РАССОХА. Людям представили новую сервисную компанию. Обслуживанием дома займется ТОО «КазБатыс Сервис». - Мы разорвали договор с КСК «Еламан» из-за жалоб жителей. В основном здесь проживают люди по договору найма. Они не являются собственниками квартир. Сервисную компанию определяет отдел ЖКХ, - отметил руководитель отдела жилищной инспекции Нурлан ЧАБДАРОВ. Жители отметили, что продолжат отстаивать свои права, они требуют предыдущего председателя КСК предоставить отчет о проделанной работе.