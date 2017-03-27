По словам одного из жителей микрорайона Жулдыз Ермека ИСМАГУЛОВА, всю зиму жители этого района просили городские власти, ЖКХ и ДЭП вывезти снег и почистить улицы, но все было тщетно. - Сейчас уже поздно что-либо делать, мы тонем. Уровень воды в некоторых местах доходит до колена. Такие огромные лужи у нас на всех улицах без исключения, - пояснил житель микрорайона. - Конечно, такая обстановка сейчас во всех районах, где нет дорог. Мужчина рассказал, что жителям приходится буквально вплавь добираться до остановки. А из грязи и воды пришлось вытаскивать УАЗ скорой помощи. Однако на последнем совещании в городском акимате, руководители ЖКХ и ТОО "Жайык таза кала" отчитались, что снег из Жулдыза, Сарытау, Коктем, Деркула и других затопляемых районов вывозится и большого количества воды не будет. Стоит отметить, что заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Бекжан ТУКЖАНОВ ранее сообщал, что работы по благоустройству по проекту "Водоотведение талых и дождевых вод с км дорог и реконструкцией дорог в микрорайоне Жулдыз" начнутся, как только наступят благоприятные погодные условия. Всего планируется построить 7,8 км дорог и 768 метров арыков на сумму 490 млн тенге.