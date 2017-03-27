Свидетели рассказали, что Нурбулат КЛЫШЕВ в мае-июне 2016 года вымогал деньги у двух тренеров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На очередном судебном заседании по уголовному делу в отношении бывшего руководителя облспорта Тимура ШАЯХМЕТОВА директор ДЮСШ №1 Рахметов рассказал, что знал о том, как Клышев вымогал у тренеров Сергея КАЗАКА и Равиля ЖАЛЕЛОВА 50% от денежных сумм, выделенных на сборы. - В связи с тем, что стало известно о денежных поборах со стороны Нурбулата КЛЫШЕВА, даже ДКНБ вмешался, - пояснил директор ДЮСШ №1 г. Уральск. - Что касается Шаяхметова, то Акжан ИШАНОВ мне звонил в ноябре и сказал, что надо помочь съездить руководителю в Астану и для этого необходимо сдать 10 тысяч тенге. Меня на месте тогда не было, но я по-товарищески помог Ишанову, и мой заместитель отдал эти деньги. Адвокат подсудимого Саян ЖУНИСБАЕВ заявил ходатайство, чтобы истребовать из ДКНБ процессуальное решение по вымогательству со стороны главного бухгалтера управления спорта Нурбулата КЛЫШЕВА. Однако сам Клышев рассказал, что в ДКНБ его никто не вызывал, и туда он ходил, чтобы навестить своих старых друзей. Напомним, бывшего главу облспорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА 14 декабря 2016 года задержали сотрудники антикоррупционной службы. Как выяснилось уже в суде, Тимур ШАЯХМЕТОВ через бывшего руководителя отдела управления спорта Акжана ИШАНОВА собирал деньги с директоров всех спортшкол области и старших тренеров, якобы для сдачи годового отчета в Астане. При этом удалось собрать около 2 млн тенге, которые были отданы Шаяхметову.  