Праздничные мероприятия в честь Всемирного дня театра в нефтяной столице начались еще в воскресенье, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 17522834_1723271994584959_1447694653029710492_n Актерский и технический состав областного драматического театра им. Махамбета решил привлечь внимание общественности к празднованию Дня театра и призвать жителей города почаще ходить в театр. С этой целью представители творческих профессий устроили праздничные выступления в разных частях города - распевали песни, танцевали, разыгрывали номера. 17426039_1723272017918290_5098691647022533061_n Массовое шествие по городу сопровождалось игрой на домбре и распеванием известных казахских песен. Все актеры были в своих сценических образах, в руках участников флешмоба развевался флаг драматического театра им.Махамбета. 17522705_1723271981251627_8795351110000025596_n Каждый желающий мог сделать "селфи" с героями казахских эпосов. По словам художника-постановщика Тимура КОЕСОВА, участие в праздничном шествии приняли около 80 человек - актеры, режиссеры, постановщики, звукооператоры и звукорежиссеры. 17553676_1723269071251918_6143635482080671471_n Завершением праздника стал автопарад, в ходе которого по главным улицам Атырау проехали 20 автомобилей с флагами областного драматического театра. 17498620_1723271997918292_6823134456054271011_n Сегодня в 19.00 в драмтеатре им.Махамбета состоится шоу-концерт, посвященный празднованию Всемирного дня театра, куда приглашаются все гости и жители Атырау. 17492650_1723422257903266_7220917849449216215_o Камилла МАЛИК Фото предоставлено сотрудниками театра