Актерский и технический состав областного драматического театра им. Махамбета решил привлечь внимание общественности к празднованию Дня театра и призвать жителей города почаще ходить в театр. С этой целью представители творческих профессий устроили праздничные выступления в разных частях города - распевали песни, танцевали, разыгрывали номера.Массовое шествие по городу сопровождалось игрой на домбре и распеванием известных казахских песен. Все актеры были в своих сценических образах, в руках участников флешмоба развевался флаг драматического театра им.Махамбета.Каждый желающий мог сделать "селфи" с героями казахских эпосов. По словам художника-постановщика Тимура КОЕСОВА, участие в праздничном шествии приняли около 80 человек - актеры, режиссеры, постановщики, звукооператоры и звукорежиссеры.Завершением праздника стал автопарад, в ходе которого по главным улицам Атырау проехали 20 автомобилей с флагами областного драматического театра.Сегодня в 19.00 в драмтеатре им.Махамбета состоится шоу-концерт, посвященный празднованию Всемирного дня театра, куда приглашаются все гости и жители Атырау.Фото предоставлено сотрудниками театра