Об этом рассказали в областном управлении здравоохранения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 36-летний мужчина 25 марта поступил в многопрофильную больницу. - Мужчину госпитализировали с многочисленными переломами. Его состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшему предстоит оперативное лечения, - пояснили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Напомним, ДТП произошло 25 марта около 15 часов по улице Шолохова. "КамАЗ" сбил пешехода, когда тот перебегал дорогу по пешеходному переходу. Кристина КОБИНА  