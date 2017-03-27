Фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении административной полиции ДВД ЗКО, гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, будет выплачиваться денежное вознаграждение. - На выкуп оружия в ЗКО из средств республиканского бюджета выделено более 8 млн тенге, сообщили в ДВД ЗКО. При определении денежного вознаграждения будет учитываться техническое состояние оружия и боеприпасов. К примеру, в зависимости от категории за каждую единицу огнестрельного автоматического нарезного оружия положено от 68 тысяч тенге до почти 227 тысяч тенге, за винтовку или карабин - от 34 тысяч тенге до 113,5 тысяч тенге. За гранату или мину житель ЗКО сможет получить почти 16 тысяч тенге, за кг взрывчатки - более 13 тысяч тенге. Вознаграждению не подлежат следующие предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества: 1. Не признанные на основании заключения криминалиста-специалиста огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом; 2. Состоящие на учете в ИБД МВД РК в качестве криминального оружия или зарегистрированного оружия; 3. Самодельно изготовленные боеприпасы; 4. Патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.